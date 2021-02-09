Министерство юстиции совместно с Фондом госимущества планируют выставить на аукцион Ирпенский исправительный центр в поселке Коцюбинское под Киевом. Стартовая цена объекта составит более 220 миллионов гривен. Эта тюрьма может стать первым заведением, которое продадут в рамках программы «Большой приватизации тюрем».

Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции Украины.

Так, выставить на приватизацию тюрьму собираются в середине февраля. Новые владельцы смогут использовать территорию для частных целей — построения бизнес-центра, логистического комплекса или жилой застройки.

Государственное учреждение «Ирпенский исправительный центр» расположено в самом центре поселка Коцюбинское — всего в 6 км от столичной станции метро «Академгородок». Тюрьма перестала работать по назначению в августе 2019 года.

Сообщалось, что в 2021 году в ведомстве планируют приватизацию не менее четырех исправительных учреждений. Средства от их продажи будут распределять для нового строительства.