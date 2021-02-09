Министерство финансов, Минздрав и Всемирный банк нарабатывают вопрос возможной реализации проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине», предусматривающий заем для Украины в сумме 90 млн долл.

Об этом сообщили в пресс-службе Минфина.

— Минфин поддерживает инициативы Всемирного банка по реализации совместного с Минздравом проекта «Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине». Однако следует понимать, что это кредитные средства, поэтому их направленность должна быть обоснованной и рациональной. Кроме того, должны максимально выполнить все обязательства, чтобы улучшить инвестиционный микроклимат в Украине, — сказал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По данным пресс-службы, на совещании Минфина, Минздрава и Всемирного банка обсуждался вопрос поддержки здравоохранения в части проведения вакцинации от COVID-19, что предусматривает пополнение общего фонда государственного бюджета. Речь идет о том, что показателем выполнения будет определен процент лиц группы риска, которые получили вакцинацию от COVID-19 соответствующим количеством доз.

Итак, при условии проведения вакцинации 10 млн человек, принадлежащих к группе риска, Украина сможет получить компенсацию в объеме 30 млн долл., подчеркнули в министерстве.

— По результатам совещания решено в дальнейшем продолжать коммуникацию по реализации этого проекта и осуществлению всех процедур, связанных с вакцинацией в Украине, — отмечается в сообщении.

Напомним, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют COVID-вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию уже на этой неделе.