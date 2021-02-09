Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют COVID-вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию уже на этой неделе.
Об этом шла речь на форуме «Украина 30», передает РБК-Украина.
По словам Ляшко, планируется, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине уже 11 февраля.
— Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин. А дальше начинается рутинный процесс иммунизации, — сказал он.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда в Украине зарегистрируют COVID-вакцину, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech. Ожидается, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию уже на этой неделе.
Об этом шла речь на форуме «Украина 30», передает РБК-Украина.
По словам Ляшко, планируется, что компания Pfizer подаст документы на регистрацию своей COVID-вакцины в Украине уже 11 февраля.
— Буквально в четверг мы ожидаем на подачу первых документов на регистрацию вакцины в Украине. Это вакцина Pfizer. Она должна быть зарегистрирована, потому что в Украине мы разрешаем использование только зарегистрированных вакцин. А дальше начинается рутинный процесс иммунизации, — сказал он.
Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.