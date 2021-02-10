Корпорация The Walt Disney Company закрывает студию Blue Sky Studios, создавшую такие знаменитые мультипликационные фильмы, как «Ледниковый период», «Рио», «Роботы», «Хортон», «Эпик» и «Фердинанд».

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на заявление компании.

— Учитывая сложившуюся финансовую ситуацию, после долгих размышлений и оценок мы приняли тяжелое решение прекратить кинопроизводство в Blue Sky Studios, — заявили в The Walt Disney Company.

Disney, по сообщению Bloomberg, в числе других развлекательных компаний, действительно понесла большой ущерб по причине мировой эпидемии COVID-19, в результате чего закрытие и ограничение посещаемости тематических парков компании, а также выпуск художественных фильмов в кинотеатрах, были ограничены Известно, что Disney является владельцем студии Pixar, однако Blue Sky для корпорации стала убыточной, пишут в агентстве.

В прошлом финансовом году, по информации источника, обороты Disney уменьшились на $2,86 млрд при объеме продаж в $65,4 млрд. Корпорация должна сообщить результаты за первый квартал 11 февраля.

Агентство напоминает, что Blue Sky Studios на рынке уже 33 года, в 2018-м года, в результате договора покупки основных активов компании 21st Century Fox Disney. Операция по ликвидации мультипликационной студии должна быть завершена в течение следующих двух месяцев, уточняет агентство.

В 2019 году вышел анимационный фильм «Камуфляж и шпионаж» от Blue Sky. После никаких проектов компания не анонсировала.

Одновременно Disney начала работать над «Дедпулом 3». К главной роли в картине вернется Райан Рейнольдс. Отмечается, что студия и Рейнольдс роли встретились с несколькими сценаристами в прошлом месяце и решили, что сестры идеально подходят на эту роль.

Издание подчеркивает, что фильм все еще находится на ранней стадии производства, но то, что сестер Молино пригласили к работе, значит, что Disney сделала первый важный шаг на пути его создания.

Отмечается также, что новый «Дэдпул», скорее всего, получит рейтинг R, как и два предыдущих фильма. Вероятно также, что у картины будет новый режиссер. Дэвид Литч, который снял вторую часть, будет занят до конца 2021 года.

Ранее компания Disney пришлось уволить 28 000 своих сотрудников в тематических парках развлечений из-за пандемии коронавируса COVID-19.