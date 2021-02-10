Пассажиропоток международного аэропорта Борисполь по итогам января 2021 года составил 333 792 человека, что на 68% меньше показателя, который был достигнут в январе 2020 года (1 049 808 пассажиров), сообщает ЦТС со ссылкой на информацию аэропорта.

В январе 191 945 пассажиров были перевезены из/в аэропорт Борисполь регулярными рейсами, что на 77% меньше, чем было перевезено в январе 2020 года (824 059 человек).

Нерегулярными рейсами было перевезено 141 847 пассажиров, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (225 749 человек).

В январе количество трансферных пассажиров составило 10 920 человек (3,3% от общего пассажиропотока), что на 93,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (177 288 пассажиров).

Ранее сообщалось, что порт Николаева в январе сократил грузооборот на 24,3%