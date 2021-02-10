В 2021 году «Укрзалізниця» планирует реконструировать более 316 километров путей и еще более 82 километра — капитально отремонтировать.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что планы по обновлению путевой инфраструктуры на 2021 год превышают фактические объемы выполненных работ в 2020 году, когда было реконструировано 112,6 километров и капитально отремонтировано 48,1 километров путей.

— Кроме этого, железнодорожники будут выполнять и другие текущие ремонты пути и обновлять стрелочные переводы. Предполагается, что путевые работы будут выполняться на направлениях с интенсивным движением поездов, в частности Дарница - Гребенка, Киев - Фастов - Жмеринка - Вапнярка - Одесса, Знаменка - Одесса, Мироновка - Пятихатки - Чаплино, Казатин - Шепетовка - Здолбунов, Кривой Рог-Главный - Камыш-Заря - Волноваха - Мариуполь, Львов - Стрый - Чоп и другие, — отметили в компании.

Напомним, в «Укрзалізниці» сообщили, что рассматривается возможность интеграции в систему онлайн-продажи билетов на поезд функции заказа еды.