Автопроизводитель Toyota подписал контракт с проектом по производству автономных транспортных средств Aurora.

Об этом сообщает Engadget.

Стартап Aurora был куплен Uber два месяца назад и получил инвестиций на 400 миллионов долларов. Теперь он получает партнерство с Toyota, фирмы будут работать вместе над интегрированием нового программного оьеспечения в минивэны Toyota Sienna, а также над развертыванием полномасштабного сервиса robotaxi.

«К концу 2021 года мы планируем спроектировать, построить и начать испытания первоначального парка Toyota Sienna. Этот проект объединит наши компании, чтобы заложить основу для массового производства, запуска и поддержки автомобилей Toyota» - заявили в компании.

Toyota интегрирует Guardian, систему помощи водителю, о которой она объявила вместе с Chauffeur в 2019 году, в серийный автомобиль. В то время Toyota заявила, что скоро предложит это всем автопроизводителям, которые захотят этим воспользоваться. Планы автопроизводителя нарушила пандемия коронавируса.

Ранее НикВести сообщали, что госпредприятие «Запорожское машиностроительное конструкторское бюро «Прогресс», которое входит в состав концерна «Укроборонпром», купило автомобиль Toyota со стеклянной панорамной крышей за 1,6 миллиона гривен.