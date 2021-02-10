Прибыль 19 крупных банков ЕС, опубликовавших результаты, упала ниже 10 миллиардов евро впервые с 2010 года.

Об этом пишет Bloomberg.

Крупные банки начинают экономить на тратах и только недавно возобновили выплаты акционерам в полном объеме. Прогнозируется уменьшение резервов на покрытие потерь по ссудам

— Дела в сфере инвестиции определенно начинаются положительно в 2021 году. Повсеместно в розничной торговле мы все еще видим влияние ограничений, но она неплохо держит удар, - сказал в интервью финансовый директор SocGen Уильям Кадуч-Чассен.

Убытки европейских банков контрастируют с прибылями, полученными коллегами на противоположной стороне Атлантики. Хотя прибыли американских банков снизились в период пандемии, но резервы на покрытие убытков по ссудам привели к тому, что чистая прибыль большинства компаний заметно не упала.

Мрачные результаты европейских банках появились из-за маленьких резервов, которые бы покрывали убытки из-за невыплаты кредитов. В 2020 году банки были вынуждены выделить 47,4 миллиардов евро на защиту от дефолта заемщиков по сравнению с 25,9 миллиардами евро в предыдущем году. Но даже эти средства не отражают общий ущерб.

«Экономический спад замедлил усилия банков по сокращению существующей безнадежной задолженности, и в кредитных портфелях также есть скрытый уровень проблем, который еще не полностью очевиден», - говорится в заявлении Европейского центрального банка.

К примеру, банк ABN Amro Bank NV отказался от выплаты дивидендов за 2020 год, поскольку неожиданной прибыли в размере около 54 миллионов евро в четвертом квартале было недостаточно, чтобы спасти голландский банк от первого отрицательного результата с 2010 года.

Сообщив о своих плачевных результатах, многие банки отметили сокращение резервов по кредитам в этом году и хорошее начало первого квартала. В 2021 году индекс акций европейских банков прибавил 6%.

«Хотя соотношение проблемных кредитов может достигнуть пика в 2021 году, мы полагаем, что ситуация может начать нормализоваться», - написали в среду аналитики Bloomberg Intelligence во главе с Филипом Ричардсом.

Ранее НикВести сообщали, группа хакеров из Украины нанесла ущерб европейским и американским банкам на сумму в около 2,5 миллиарда долларов. Хакеры совершали массовые кибератаки на сервисы банковских учреждений Европы и США.