В Европейском Союзе готовят соглашение, по которому Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Об этом во время пресс-конференции заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».
Чиновник отметил, что это соглашение предусматривает перепродажу препаратов на бесприбыльной основе.
— Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС, — сказал Валдис Домбровскис.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.
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В Европейском Союзе готовят соглашение, по которому Польша перепродаст Украине 1,2 миллиона доз вакцины AstraZeneca против коронавируса.
Об этом во время пресс-конференции заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».
Чиновник отметил, что это соглашение предусматривает перепродажу препаратов на бесприбыльной основе.
— Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС, — сказал Валдис Домбровскис.
Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.