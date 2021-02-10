Об этом во время пресс-конференции заявил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис, передает «Европейская правда».

Чиновник отметил, что это соглашение предусматривает перепродажу препаратов на бесприбыльной основе.

— Комиссия помогает с организацией контракта, транспортировкой и доставкой из Польши в Украину через гражданский механизм защиты ЕС, — сказал Валдис Домбровскис.

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по закупке вакцины против коронавирусной болезни.