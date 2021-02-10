Об этом на брифинге заявил исполняющий обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, данные о деле 3 февраля внесли в Единый реестр досудебных расследований. Он не уточнил, по какой статье открыли производство.

— Больше информации будет раскрытием тайны, — сказал Максим Грищук.

Зато глава НАБУ Артем Сытник заявил, что в бюро «уже давно сформировали подразделения, работающие по вакцинам и Министерству здравоохранения». Он заверил, что детективы будут пытаться как можно быстрее расследовать уголовные дела о вакцинах, чтобы привлечь к ответственности виновных.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.

Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Члены депутатской комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета предлагают на сессии обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить жителей города Николаева вакцинами от COVID-19.