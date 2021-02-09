Члены депутатской комиссии по законности и гласности Николаевского горсовета предлагают на сессии обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину с просьбой обеспечить жителей города Николаева вакцинами от COVID-19.

Об этом стало известно во вторник, 9 февраля, в ходе заседания комиссии, передает корреспондент НикВести.

Во время заседания глава комиссии, депутат от партии «Европейская Солидарность» Елена Киселева предложила коллегам поддержать инициативу о вынесении на следующее заседание сессии городского совета данного вопроса.

— Предлагаю поддержать предложение относительно регистрации решения и его рассмотрения на сессии Николаевского городского совета относительно обращения к Президенту Украину Владимиру Зеленскому, Кабинету Министров Украины относительно обеспечения вакцинами от коронавируса население города Николаева. У нас известно, какая ситуация с коронавирусом в стране, — предложила Елена Киселева.

В свою очередь присутствовавшие на заседании члены комиссии единогласно поддержали данную инициативу.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.

Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.