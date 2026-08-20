Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами: есть повреждения
-
- Мария ХамицевичКорреспондент
-
-
Состояние 46-летней женщины, пострадавшей в результате атаки россиян на Николаевскую область 19 августа, стабильное. Она остается в больнице.
Об этом 20 августа сообщила Николаевская областная военная администрация.
Женщина пострадала в результате атаки ударными беспилотниками «Shahed/Гербера» в Веселиновской общине. Также был поврежден частный дом.
Кроме того, в Очаковской громаде россияне повредили крышу нежилого здания. Там обошлось без пострадавших.
В этой же общине за сутки зафиксировали ещё две атаки FPV-дронами. Люди не пострадали.
Напомним, что за сутки до этого армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет. Днем россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой Х-22.
Последние новости про: Война в Украине
Чтоб присоединиться к комментариям, авторизируйтесь на сайте НикВести