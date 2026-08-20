 Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами: есть повреждения

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Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами: есть повреждения

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото НикВестиПоследствия обстрела Николаевской области. Архивное фото НикВести

Состояние 46-летней женщины, пострадавшей в результате атаки россиян на Николаевскую область 19 августа, стабильное. Она остается в больнице.

Об этом 20 августа сообщила Николаевская областная военная администрация.

Женщина пострадала в результате атаки ударными беспилотниками «Shahed/Гербера» в Веселиновской общине. Также был поврежден частный дом.

Кроме того, в Очаковской громаде россияне повредили крышу нежилого здания. Там обошлось без пострадавших.

В этой же общине за сутки зафиксировали ещё две атаки FPV-дронами. Люди не пострадали.

Напомним, что за сутки до этого армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет. Днем россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой Х-22.

Автор
Мария Хамицевич
Мария Хамицевич
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с 2023 года, специализируется на культуре, политике, фоторепортажах и интервью, имеет профильное журналистское образование и дополнительную подготовку по противодействию дезинформации и безопасности журналистской работы.

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