Россияне атаковали Николаевскую область «Шахедами» и FPV-дронами: есть повреждения

Последствия обстрела Николаевской области. Архивное фото НикВести

Состояние 46-летней женщины, пострадавшей в результате атаки россиян на Николаевскую область 19 августа, стабильное. Она остается в больнице.

Об этом 20 августа сообщила Николаевская областная военная администрация.

Женщина пострадала в результате атаки ударными беспилотниками «Shahed/Гербера» в Веселиновской общине. Также был поврежден частный дом.

Кроме того, в Очаковской громаде россияне повредили крышу нежилого здания. Там обошлось без пострадавших.

В этой же общине за сутки зафиксировали ещё две атаки FPV-дронами. Люди не пострадали.

Напомним, что за сутки до этого армия РФ нанесла несколько ударов по территории Николаевской области. Погибших и раненых нет. Днем россияне атаковали промышленный объект в Николаевском районе крылатой ракетой Х-22.