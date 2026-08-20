Из-за пожаров в Николаевской области за сутки сгорело 11 гектаров

В Николаевской области выгорело 11 га территории. Фото: ГСЧС

В течение суток 19 августа и ночью 20 августа в Николаевской области произошло 19 пожаров. Три из них возникли в результате российских атак.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС Украины в Николаевской области.

В результате ударов беспилотников загорелись крыши жилого дома и двухэтажного здания, а также сухостой на открытой территории в Николаевском и Вознесенском районах.

Еще 14 пожаров произошли на открытых территориях. Пожарные тушили сухую траву, кустарники, пожнивные остатки и мусор. Общая площадь возгораний составила 11 гектаров — это примерно 15 футбольных полей.

В Казанке спасатели также ликвидировали пожар в хозяйственной постройке площадью 10 квадратных метров. В Николаеве горел легковой автомобиль Chevrolet Lacetti.

Причины возникновения пожаров устанавливаются. К ликвидации возгораний были привлечены более 60 сотрудников ГСЧС и 15 единиц техники. В отдельных случаях помогали пожарные местной пожарной охраны.

Влияние пожаров на природу

Во время пожаров в экосистемах гибнут не только растения, но и мелкие животные, птицы, насекомые и другие живые организмы. Часть из них не успевает спастись от огня или задыхается от дыма. Пожары также уничтожают места обитания животных и птиц, их гнезда и кладки. При этом восстановление выжженной территории может длиться годами.

Напомним, что 18 августа в Николаевской области произошло 65 пожаров, три из которых возникли в результате боевых действий, три — в жилом секторе и 59 — в экосистемах.

Всего в Николаевской области с начала 2026 года произошло 1 662 пожара в экосистемах. Общая площадь всех возгораний в области составила 1 824 гектара.