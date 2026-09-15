 За сутки в Николаевской области из-за дождей пожаров в экосистемах не было

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Главная Новости Инциденты 13:09, 15 сентября, 2026

За сутки в Николаевской области из-за дождей пожаров в экосистемах не было

Пожежі у Миколаївській області 14 вересня. Ілюстративне фото: НикВестиПожары в Николаевской области 14 сентября. Иллюстративное фото: НикВести

Из-за дождливой погоды за последние сутки в Николаевской области не зафиксировали пожары в экосистемах. Спасатели дважды выезжали на места возгораний, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В Николаеве спасатели потушили загоревшийся легковой автомобиль, а в Первомайске произошло возгорание трёх электросчётчиков на лестничной клетке пятиэтажного дома.

В результате обоих пожаров никто не пострадал.

Напомним, что в Николаевской области 13 сентября и в ночь на 14 сентября спасатели потушили 20 пожаров. Два из них возникли из-за российских атак.

Автор
Кристина Леонова
Кристина Леонова
Корреспондент
Корреспондентка НикВести с мая 2026 года, специализируется на спортивной и культурной тематике и получает журналистское образование в Черноморском национальном университете имени Петра Могилы.

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