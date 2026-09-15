За сутки в Николаевской области из-за дождей пожаров в экосистемах не было
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- Кристина ЛеоноваКорреспондент
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Из-за дождливой погоды за последние сутки в Николаевской области не зафиксировали пожары в экосистемах. Спасатели дважды выезжали на места возгораний, пострадавших нет.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
В Николаеве спасатели потушили загоревшийся легковой автомобиль, а в Первомайске произошло возгорание трёх электросчётчиков на лестничной клетке пятиэтажного дома.
В результате обоих пожаров никто не пострадал.
Напомним, что в Николаевской области 13 сентября и в ночь на 14 сентября спасатели потушили 20 пожаров. Два из них возникли из-за российских атак.
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