За сутки в Николаевской области из-за дождей пожаров в экосистемах не было

Пожары в Николаевской области 14 сентября. Иллюстративное фото: НикВести

Из-за дождливой погоды за последние сутки в Николаевской области не зафиксировали пожары в экосистемах. Спасатели дважды выезжали на места возгораний, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В Николаеве спасатели потушили загоревшийся легковой автомобиль, а в Первомайске произошло возгорание трёх электросчётчиков на лестничной клетке пятиэтажного дома.

В результате обоих пожаров никто не пострадал.

Напомним, что в Николаевской области 13 сентября и в ночь на 14 сентября спасатели потушили 20 пожаров. Два из них возникли из-за российских атак.