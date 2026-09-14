За сутки в Николаевской области потушили 20 пожаров, два из которых возникли в результате обстрелов

В Николаевской области 13 сентября и в ночь на 14 сентября спасатели потушили 20 пожаров. Два из них возникли в результате российских атак.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В результате обстрелов в Куцурубской общине Николаевского района загорелись хозяйственная постройка и сухая трава. В этом же районе спасатели повторно тушили пожар сухостоя и кустарников на открытой территории. Пострадавших нет.

За сутки в Николаевской области потушили 20 пожаров. Фото: ГСЧС

В частном секторе спасатели потушили несколько небольших пожаров. В частности, горели кухонные помещения в жилом доме и два неиспользуемых здания.

Также дважды загорелась еда, оставленная на плите в квартирах. В другом случае из-за короткого замыкания загорелись электрические провода на металлическом киоске.

Еще несколько пожаров произошли на открытых территориях, где горели сухая трава, пожнивные остатки и мусор.

Напомним, что в Николаевской области 12 сентября спасатели ликвидировали 21 пожар. Три из них произошли из-за обстрелов.