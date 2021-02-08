Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.

Об этом заявил Владимир Зеленский, открывая Всеукраинский Форум «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы», передает Украинская Правда.

— Решив вопрос поставок вакцины в Украину мы столкнулись с новой проблемой — это недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это новый, но я считаю, что очень серьезный современный вопрос, который всем нам предстоит решить. Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна, — заявил Владимир Зеленский.

Президент также отметил, что благодаря карантинным мерам и несмотря на тех, кто противился им, властям удалось стабилизировать эпидемическую ситуацию и втрое уменьшить количество больных COVID-19.

Напомним, главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил, что прививки от COVID-19 украинцам начнут делать в середине февраля. Помешать старту вакцинации до конца зимы могут только форс-мажорные обстоятельства.