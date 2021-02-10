Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 127 миллионов гривен на капитальный ремонт 2 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным системы, САД объявила тендер по ремонту 2 километров трассы, проходящей через город Вознесенск на ожидаемую сумму в 127 миллионов 15 тысяч 111 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик проведет подготовительные работы, снимет старое покрытие, переустроить линии электропередач, высадить новые деревья, обустроить дамбу и сточные трубы, обустроить новое покрытие на дороге, обустроить островки безопасности, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку.
Все выполненные работы должны будут иметь срок гарантии качества от 1 до 10 лет. Планируется, что подрядчик завершит реализацию проекта к 30 ноября 2021 года.
На данный момент в тендерной процедуре идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.
Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила торги на 441 миллион гривен на текущий ремонт 9 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 127 миллионов гривен на капитальный ремонт 2 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным системы, САД объявила тендер по ремонту 2 километров трассы, проходящей через город Вознесенск на ожидаемую сумму в 127 миллионов 15 тысяч 111 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик проведет подготовительные работы, снимет старое покрытие, переустроить линии электропередач, высадить новые деревья, обустроить дамбу и сточные трубы, обустроить новое покрытие на дороге, обустроить островки безопасности, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку.
Все выполненные работы должны будут иметь срок гарантии качества от 1 до 10 лет. Планируется, что подрядчик завершит реализацию проекта к 30 ноября 2021 года.
На данный момент в тендерной процедуре идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.
Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила торги на 441 миллион гривен на текущий ремонт 9 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».