Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 127 миллионов гривен на капитальный ремонт 2 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, САД объявила тендер по ремонту 2 километров трассы, проходящей через город Вознесенск на ожидаемую сумму в 127 миллионов 15 тысяч 111 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик проведет подготовительные работы, снимет старое покрытие, переустроить линии электропередач, высадить новые деревья, обустроить дамбу и сточные трубы, обустроить новое покрытие на дороге, обустроить островки безопасности, установить дорожные знаки, нанести дорожную разметку.

Все выполненные работы должны будут иметь срок гарантии качества от 1 до 10 лет. Планируется, что подрядчик завершит реализацию проекта к 30 ноября 2021 года.

На данный момент в тендерной процедуре идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.

Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила торги на 441 миллион гривен на текущий ремонт 9 километров трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».