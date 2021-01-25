Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 441 миллиона гривен на текущий ремонт трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным системы, САД объявила тендер по ремонту 9 километров трассы проходящей через город Вознесенск на ожидаемую сумму в 441 миллион 68 тысяч 569 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик проведет подготовительные работы и удалит кустарник, демонтирует старые бордюры, разрушит старые тротуары вдоль дороги, переделает существующие карманы для заезда автомобильного транспорта, демонтирует старые остановочные комплексы, отремонтирует съезды с трассы, которые ведут во дворы, демонтирует и заменит светофоры и дорожные знаки, проведет ремонт дорожного покрытия трассы, обустроит новые водостоки, устанвоит новые опоры внешнего освещения.
Все выполненные работы должны будут иметь срок гарантии качества от 1 до 10 лет. Планируется, что подрядчик завершит реализацию проекта к 20 декабря 2021 года.
На данный момент в тендерной процедуре идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.
Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 20,4 миллионов гривен на текущий ремонт километра дороги на Очаков.
Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 441 миллиона гривен на текущий ремонт трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».
Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.
Согласно данным системы, САД объявила тендер по ремонту 9 километров трассы проходящей через город Вознесенск на ожидаемую сумму в 441 миллион 68 тысяч 569 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик проведет подготовительные работы и удалит кустарник, демонтирует старые бордюры, разрушит старые тротуары вдоль дороги, переделает существующие карманы для заезда автомобильного транспорта, демонтирует старые остановочные комплексы, отремонтирует съезды с трассы, которые ведут во дворы, демонтирует и заменит светофоры и дорожные знаки, проведет ремонт дорожного покрытия трассы, обустроит новые водостоки, устанвоит новые опоры внешнего освещения.
Все выполненные работы должны будут иметь срок гарантии качества от 1 до 10 лет. Планируется, что подрядчик завершит реализацию проекта к 20 декабря 2021 года.
На данный момент в тендерной процедуре идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.
Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 20,4 миллионов гривен на текущий ремонт километра дороги на Очаков.