Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить более 441 миллиона гривен на текущий ремонт трассы Н-24 «Благовещенское-Николаев».

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным системы, САД объявила тендер по ремонту 9 километров трассы проходящей через город Вознесенск на ожидаемую сумму в 441 миллион 68 тысяч 569 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик проведет подготовительные работы и удалит кустарник, демонтирует старые бордюры, разрушит старые тротуары вдоль дороги, переделает существующие карманы для заезда автомобильного транспорта, демонтирует старые остановочные комплексы, отремонтирует съезды с трассы, которые ведут во дворы, демонтирует и заменит светофоры и дорожные знаки, проведет ремонт дорожного покрытия трассы, обустроит новые водостоки, устанвоит новые опоры внешнего освещения.

Все выполненные работы должны будут иметь срок гарантии качества от 1 до 10 лет. Планируется, что подрядчик завершит реализацию проекта к 20 декабря 2021 года.

На данный момент в тендерной процедуре идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 20,4 миллионов гривен на текущий ремонт километра дороги на Очаков.