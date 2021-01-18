Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 20,4 миллионов гривен на текущий ремонт километра дороги на Очаков.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по текущему среднему ремонту дороги общего пользования государственного значения Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков на участке от 22 до 23 километра трассы.

Предполагается, что за указанную сумму подрядчики должны будут произвести ремонт дорожного покрытия, нанести разметку, заменить дорожные знаки, а также выполнять ряд других видов работ в рамках договора. При этом, новое дорожное покрытие будет иметь гарантию в 5 лет, основание под ним 8 лет, новые знаки гарантию в 7 лет, а дорожная разметка от 6 месяцев до 1 года. Все работа должны будут быть выполненными до 30 июля 2021 года

На сегодняшний день во всех трех тендерах идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который должен состоятся 25 марта 20201 года.

Напомним, ранее Служба автомобильных дорог Николаевской области планировала потратить 110,7 миллионов гривен на текущий ремонт 7,5 километров дороги на Очаков.