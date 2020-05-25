Служба автомобильных дорог Николаевской области собирается потратить 110,7 миллионов гривен на текущий ремонт 7,5 километров дороги на Очаков.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили три тендера по текущему ремонту среднему ремонту дороги общего пользования государственного значения Т-15-07 Николаев-Парутино-Очаков. Первый тендер по ремонту 2,4 километров был объявлен с ожидаемой стоимостью работ в 36 миллионов 76 тысяч 276 гривен, второй по ремонту 3 километров с ожидаемой стоимостью в 44 миллиона 445 тысяч 714 гривен, и третий по ремонту 2 километров с ожидаемой стоимостью работ в 30 миллионов 272 тысячи 291 гривну.

Таким образом, всего планируется отремонтировать 7,4 километра дороги за 110 миллионов 794 тысячи 281 гривну.

Предполагается, что за указанную сумму подрядчики должны будут произвести ремонт дорожного покрытия, нанести разметку, заменить дорожные знаки, а также выполнять ряд других видов работ в рамках договора. На сегодняшний день во всех трех тендерах идет процесс ознакомления с заявами возможных будущих участников аукциона.

Напомним, Служба автомобильных дорог в Николаевской области собирается потратить больше 745 миллионов на текущий ремонт 36,9 километров дороги Т-15-13 «Нечаянное — Очаков».

