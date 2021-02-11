Нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак приобрел телеканалы «112 Украина» с Newsone за средства гражданской жены, которые перешли на его счет из российского банка.

Об это рассказывает Центр по противодействию коррупции в своем новом расследовании.

Журналисты ЦПК выяснили, что гражданская жена Козака Наталья Лавренюк перевела деньги из московского банка. В частности, компания Тараса Козака Turul Investment Limited получила ссуду под 3,5% годовых от Teteos Clobal Limited. ЦПК утверждает, что Teteos Global Limited принадлежит гражданской жене Козака Наталье Лавренюк. По данным расследования, Наталья Лавренюк ведет совместный бизнес с женой Виктора Медведчука в сфере добычи нефти в России и последующей ее продажей в Европу, именно на ее компанию «оформлен бизнес Виктора Медведчука в обход санкционных списков США».

Деньги за покупку «112 Украина» и Newsone Тарас Козак выплачивал швейцарским фирмам через Беларусь, так как он содержит значительную часть сбережений в 8 миллионов евро в белорусском банке, которым владеет олигарх Николай Воробей, близкий к Лукашенко. Два года назад он стал совладельцем 1,1 тысяч километров нефтепровода в Украине.

ЦПК отмечает, что основные дивиденты Тарас Козак получает от кипрской компании, которая в 2013-2015 годах была убыточной и отыгрывала «роль перевалочной базы для миллионов долларов между сомнительными офшорными фирмами, одна из которых поставляла госкомпаниям контрабандный уголь с оккупированных территорий», выдавая его за южноафриканское топливо.

В 2017 году компания, генерировшая убытки предыдущие годы, начала приносить феноменальную прибыль. В 2017 году доход достигал 36,6 миллионов гривен. Следующие два года он рос в геометрической прогрессии, в 2018 – 128,8 миллионов гривен, в 2019 – 237,4 миллионов гривен.

По информации ЦПК, первые большие дивиденды Козак получил в рублях - на сумму 76 миллионов, что составляло 1,1 миллион евро. Получение дивидендов он задекларировал 21 декабря 2017 в гривне - на сумму 36,3 миллиона гривен, что и составляет 1,1 миллион евро в эквиваленте.

Напомним, Верховный Суд отказался рассматривать два иска, поданных для оспаривания внесения каналов Медведчука в санкционные списки.