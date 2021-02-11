Верховный Суд отказался рассматривать два иска, поданных для оспаривания внесения каналов Медведчука в санкционные списки.

Об этом сообщает пресс-центр Верховного Суда Украины.

Первый иск оставили без движения, истец должен исправить фактические неточности в течении 10 дней, он не привел обоснований почему Владимир Зеленский нарушил закон.

Второму иску ВС отказал в открытии производства, отметив, что содержание искового заявления показывает, что оно было подано на защиту других лиц – владельцев телеканалов.

8 февраля в суд поступил и третий иск с идентичными показаниями, суд решит будет ли рассматриваться данный иск по сути 13 февраля.

Напомним, 49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.