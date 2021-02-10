49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 февраля.
В общем 78% респондентов заявили, что знают о решении СНБО по поводу санкций, которое подписал президент Зеленский. 21% не слышал о таком решении. Для сравнения, 3-4 февраля о блокировке телеканалов знал 61% украинцев.
Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).
Блокировку телеканалов поддерживает приблизительно одинаковое количество людей в разных возрастных группах. Больше всего это решение поддерживают люди от 50 лет и старше.
Кроме того, больше всего поддерживают блокирование в западных (61%), центральных областях (54%) и Киеве (58%). В то же время в восточных и южных областях больше критиков решения (59% и 51% соответственно).
Также респондентов спросили об общем отношении к государственным санкциям против физических и юридических лиц Украины. Так, 72% поддерживают введение санкций, если деятельность этих лиц вредит интересам государства. Если же есть еще и доказательства причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизму, уровень поддержки санкций в их отношении возрастает до 85%.
Опросили 2500 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — CATI, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.
Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
49% опрошенных украинцев поддерживают санкции в отношении телеканалов ZIK, NewsOne и «112 Украина», которые принадлежат народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тарасу Козаку. В то же время 41% не поддерживает санкции.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 февраля.
В общем 78% респондентов заявили, что знают о решении СНБО по поводу санкций, которое подписал президент Зеленский. 21% не слышал о таком решении. Для сравнения, 3-4 февраля о блокировке телеканалов знал 61% украинцев.
Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).
Блокировку телеканалов поддерживает приблизительно одинаковое количество людей в разных возрастных группах. Больше всего это решение поддерживают люди от 50 лет и старше.
Кроме того, больше всего поддерживают блокирование в западных (61%), центральных областях (54%) и Киеве (58%). В то же время в восточных и южных областях больше критиков решения (59% и 51% соответственно).
Также респондентов спросили об общем отношении к государственным санкциям против физических и юридических лиц Украины. Так, 72% поддерживают введение санкций, если деятельность этих лиц вредит интересам государства. Если же есть еще и доказательства причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизму, уровень поддержки санкций в их отношении возрастает до 85%.
Опросили 2500 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированного Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса — CATI, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.
Напомним, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.
Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» заявила, что инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».