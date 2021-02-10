Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», который проводили 6-8 февраля.

В общем 78% респондентов заявили, что знают о решении по поводу санкций, которое подписал президент Зеленский. 21% не слышал о таком решении. Для сравнения, 3-4 февраля о блокировке телеканалов знал 61% украинцев.

Среди опрошенных, которые знают о решении, уровень его поддержки еще выше (57%), а количество критиков меньше (37%).

Блокировку телеканалов поддерживает приблизительно одинаковое количество людей в разных возрастных группах. Больше всего это решение поддерживают люди от 50 лет и старше.

Кроме того, больше всего поддерживают блокирование в западных (61%), центральных областях (54%) и Киеве (58%). В то же время в восточных и южных областях больше критиков решения (59% и 51% соответственно).

Также респондентов спросили об общем отношении к государственным санкциям против физических и юридических лиц Украины. Так, 72% поддерживают введение санкций, если деятельность этих лиц вредит интересам государства. Если же есть еще и доказательства причастности этих лиц к террористической деятельности или сепаратизму, уровень поддержки санкций в их отношении возрастает до 85%.