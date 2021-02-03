Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков воздержался при голосовании за решение СНБО о санкциях в отношении телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne и считает их «плохим решением».

Об этом он заявил изданию Бабель.

— Я воздержался. Санкции хороши там, где мы не можем наказать по украинскому законодательству. А тут все не на месте. И санкции по отношению к каналам - это плохо. Несмотря на то, чьи они, — сказал Дмитрий Разумков.

Как сообщалось, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым фактически заблокировал деятельность трех телеканалов - 112, NewsOne и ZIK, которых связывают с одним из лидеров партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель введение санкций в отношении нардепа Тараса Козака связано с его сотрудничеством с врагом на оккупированных территориях, а в отношении телеканалов кума Путина Виктора Медведчука — с тем, что они финансируются из России.

Фракция «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.