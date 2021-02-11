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Речь идет прежде всего стейблкоинах, криптовалюте, которая подкреплена физическими активами.
Об новом подходе Mastercard сделала заявление на своем сайте.
Mastercard решила создать для клиентов возможность оплаты разных услуг криптовалютными активами. В компании заметили, что люди использовали карты для покупки криптоактивов во время роста стоимости биткоина, после чего они конвертировали цифровые средства в традиционную валюту для расходов.
«Чтобы быть ясными, это данные не о каких-либо лицах - они анонимны и в совокупности, но тенденция безошибочная. Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать отдельные криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, которое потребует много работы. Мы будем очень внимательно относиться к тому, какие активы мы поддерживаем, основываясь на наших принципах для цифровых валют, которые сосредоточены на защите потребителей и соблюдении требований» - говорится в заявлении.
В компании надеются, что появление нового функционала откроет клиентам широкие возможности и позволит совершать транзакции с использованием инновационной системы оплаты. Это нововведение поможет большим площадкам и онлайн-магазинам обрести новых клиентов, которые уже привыкли к использованию криптовалюты в повседневной жизни, а также укрепит лояльность уже существующей клиентской базы, которые нуждаются в дополнительной опции.
«Мы хотим помочь этим концепциям развиваться и раскрыть свой потенциал, а также разрабатываем и поощряем необходимые меры безопасности. Мы здесь для того, чтобы позволить клиентам, продавцам и предприятиям продвигать цифровые активы - традиционные или криптовалютные - как они хотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», - идет речь в сообщении платежной системы.
Для полной ясности представители Mastercard предупреждают, что не все современные криптовалюты будут поддерживаться в их сети. Для многих цифровых активов нужно ввести стандарт качестве, прежде чем они начнут использоваться повсеместно.
«Мы ожидаем, что потребители и экосистема в целом начнут сплачиваться вокруг криптоактивов, которые предлагают надежность и безопасность. Это те самые стейблкоины, которые мы планируем ввести в нашу систему», - подчеркивается в заявлении.
Напомним, rомпания Tesla вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.
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Речь идет прежде всего стейблкоинах, криптовалюте, которая подкреплена физическими активами.
Об новом подходе Mastercard сделала заявление на своем сайте.
Mastercard решила создать для клиентов возможность оплаты разных услуг криптовалютными активами. В компании заметили, что люди использовали карты для покупки криптоактивов во время роста стоимости биткоина, после чего они конвертировали цифровые средства в традиционную валюту для расходов.
«Чтобы быть ясными, это данные не о каких-либо лицах - они анонимны и в совокупности, но тенденция безошибочная. Прямо сейчас мы готовимся к будущему криптовалюты и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать отдельные криптовалюты непосредственно в нашей сети. Это большое изменение, которое потребует много работы. Мы будем очень внимательно относиться к тому, какие активы мы поддерживаем, основываясь на наших принципах для цифровых валют, которые сосредоточены на защите потребителей и соблюдении требований» - говорится в заявлении.
В компании надеются, что появление нового функционала откроет клиентам широкие возможности и позволит совершать транзакции с использованием инновационной системы оплаты. Это нововведение поможет большим площадкам и онлайн-магазинам обрести новых клиентов, которые уже привыкли к использованию криптовалюты в повседневной жизни, а также укрепит лояльность уже существующей клиентской базы, которые нуждаются в дополнительной опции.
«Мы хотим помочь этим концепциям развиваться и раскрыть свой потенциал, а также разрабатываем и поощряем необходимые меры безопасности. Мы здесь для того, чтобы позволить клиентам, продавцам и предприятиям продвигать цифровые активы - традиционные или криптовалютные - как они хотят. Это должен быть ваш выбор, это ваши деньги», - идет речь в сообщении платежной системы.
Для полной ясности представители Mastercard предупреждают, что не все современные криптовалюты будут поддерживаться в их сети. Для многих цифровых активов нужно ввести стандарт качестве, прежде чем они начнут использоваться повсеместно.
«Мы ожидаем, что потребители и экосистема в целом начнут сплачиваться вокруг криптоактивов, которые предлагают надежность и безопасность. Это те самые стейблкоины, которые мы планируем ввести в нашу систему», - подчеркивается в заявлении.
Напомним, rомпания Tesla вложила $1,5 миллиарда долларов в криптовалюту биткоин.