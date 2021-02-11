Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета потратит почти 3,5 миллиона гривен на уход за зелеными зонами Флотского бульвара и за территорией понтона.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Департамент объявил торги на уход за объектами благоустройства зеленого хозяйства: Флотский бульвар с фонтаном и питьевым фонтанчиком «Лев», территорией понтона, расположенных в Центральном районе Николаева с ожидаемой стоимостью 4 миллиона 160 тысяч гривен.

Отмечается, что подрядчик должен будет до 31 декабря 2021 года ухаживать за парком садово-паркового искусства «Флотский бульвар» (улица Набережная, от Ингульского спуска к площади Соборной) и за территорией понтона (от Ингульского пешеходного моста вдоль ограды завода имени 61 коммунара).

Подрядчик должен заняться очисткой территории от мусора и грязи, подметанием дорожек, очисткой дорожек и лестниц от снега, очисткой газонов от опавших листьев и мусора, ухаживать за деревьями, кустарниками, за цветниками, а также содержать фонтан и питьевой фонтанчик «Лев» и водопровод.

Участие в торгах приняли: предпринимательница Алена Замроцкая с предложением в 3 миллион 470 тысяч гривен, и «Югагрохимсервис» с предложением в 3 миллиона 465 тысяч 500 гривен. В итоге чиновники решили отдать предпочтение более выгодному предложению и 1 февраля заключили договор с компанией «Югагрохимсервис».

Отметим, что согласно данным сайта Министерства юстиции Украины компания «Югагрохимсервис» была зарегистрирована в Николаеве почти 4 года назад. Фирма занимается предоставлением ландшафтных услуг, воспроизведением растений, вспомогательной деятельностью в растениеводстве, производством основных неорганических химических веществ, кровельными работами, а также предоставлением других видов услуг.

Напомним, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета собирается потратить 7,8 миллионов гривен на удаление, обрезку деревьев и корчевание пней в 2021 году.