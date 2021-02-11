Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс гривны. Оснований для ухудшения курсовой динамики нет.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «УНИАН».
— Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу, – рассказал он.
По словам министра, укрепление гривны в конце зимы – это типичное, сезонное явление. Ведь перед посевной кампанией, как правило, меняют валюту для закупки топлива, удобрений, семян.
Министр уверен, что курс гривны останется стабильным.
— Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но это было временное явление, – добавил Сергей Марченко.
Ранее сообщалось, что в январе международные резервы Украины сократились на 1,1%.
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Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс гривны. Оснований для ухудшения курсовой динамики нет.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «УНИАН».
— Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу, – рассказал он.
По словам министра, укрепление гривны в конце зимы – это типичное, сезонное явление. Ведь перед посевной кампанией, как правило, меняют валюту для закупки топлива, удобрений, семян.
Министр уверен, что курс гривны останется стабильным.
— Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но это было временное явление, – добавил Сергей Марченко.
Ранее сообщалось, что в январе международные резервы Украины сократились на 1,1%.