Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс гривны. Оснований для ухудшения курсовой динамики нет.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «УНИАН».

— Рекомендую не обращать внимание на незначительные колебания курса. Есть все основания, чтобы он был стабильным. Резервов Национального банка достаточно, чтобы удержать курс. Оснований для ухудшения курсовой динамики не вижу, – рассказал он.

По словам министра, укрепление гривны в конце зимы – это типичное, сезонное явление. Ведь перед посевной кампанией, как правило, меняют валюту для закупки топлива, удобрений, семян.

Министр уверен, что курс гривны останется стабильным.

— Так же стабильным он был и в прошлом году, несмотря на кризис. Наблюдалась спекулятивная атака в марте, перед введением карантина, но это было временное явление, – добавил Сергей Марченко.

Ранее сообщалось, что в январе международные резервы Украины сократились на 1,1%.