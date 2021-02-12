Служба автомобильных дорог Николаевщины отремонтирует три моста в области за 125,3 миллиона гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по капитальному ремонту моста на 147 + 827 километре автомобильной дороги государственного значения Н-24 Благовещенское - Николаев с ожидаемой стоимостью работ в 49 миллионов 637 тысяч 787 гривен. Предполагается, что за эту сумму подрядчик до 15 ноября 2021 года должны будут демонтировать старые конструкции моста, отремонтировать дорожное покрытие на съездах с моста, обустроить новые опоры и сами конструкции нового моста, установить дорожные знаки и нанести дорожную разметку. При этом элементы моста должны иметь гарантийный срок службы от 100 до 20 лет.

Второй тендер был объявлен по капитальному ремонту моста на на 115 + 405 километре автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-55 Одесса - Вознесенск - Новый Буг с ожидаемой стоимостью работ в 32 миллиона 742 тысячи 688 гривен. За эту сумму подрядчик должен будет до 15 ноября 2021 года демонтировать старые конструктивные элементы моста, установить новые опоры моста и его перекрытия, уложить новый асфальт и обустроить съезды с моста, установить дорожные знаки, а также нанести дорожную разметку. Элементы моста также должны иметь гарантийный срок службы от 100 до 20 лет.

Третий тендер был объявлен по капитальному ремонту моста на 62 + 782 километре автомобильной дороги общего пользования государственного значения Р-81 Казанка- Снигиревка - Антоновка с ожидаемой стоимость работ в 42 миллиона 923 тысячи 604 гривны. Как в двух предыдущих тендерах подрядчик должен будет 30 ноября 2021 года демонтировать старые конструктивные элементы моста, установить новые, уложить новый асфальт и обустроить съезды с моста, установить дорожные знаки, а также нанести дорожную разметку. Элементы моста также должны иметь гарантийный срок службы от 100 до 20 лет.

На данный момент идет процесс подачи заявок от будущих участников аукционов, которые должен состоятся 23 февраля, 25 февраля, и 1 марта 2021 года соответственно.

Напомним, Служба автомобильных дорог Николаевской области объявила тендер на 305 миллионов гривен по ремонту двух километров дороги и Троицкого моста через реку Гнилой Еланец в Новоодесском районе.