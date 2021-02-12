Хоть экономика Соединенного королевства растет в 2021 году вдвое быстрее, чем ожидалось раньше, по последствия катастрофического экономического упадка, худшего с 1709 года, будут ощущаться долго.

Об этом пишет Bloomberg.

Банк Англии опубликовал данные, которые свидетельствуют в пользу того, что успешное внедрение вакцины поможет восстановиться экономике в 2021 году, хоть и первые три месяца рост будет замедленным.

В частности, за весь 2020 года объем производства упал на 9,9%. А ВВП вырос на 1% с октября по декабрь. Министр финансов Великобритании Риши Сунак сказал, что перспективы восстановления зависят от того, насколько быстро затянутся рубцы, оставленные пандемии. Он считает, что из изоляции нужно выходить осторожно.

По его словам, правительство выделит на 3 марта поддержку, которую получит население на следующем этапе.

— Когда ограничения будут ослаблены, мы по-прежнему ожидаем активного восстановления экономики, - сказал Дик Тернер, экономист UBS Global Wealth Management.

Bloomberg пишет, что возвращение объема производства на докризисный уровень – маловероятно, Британии придется жить с повышенным уровнем безработицы и государственными долгами длительное время. К примеру, экономика выросла на 1,2% только в декабре, возместив часть потерь предыдущего месяца, когда Англия была помещена в четырехнедельную изоляцию.

Ранее НикВести сообщали, что куратор процесса вакцинации в Британии Надим Захави заявил, что британское правительство не планирует введение COVID-паспортов. В случае необходимости британские врачи будут выдавать справку о вакцинации.