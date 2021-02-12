Украина ведет переговоры с компанией SpaceX Илона Маска для запуска собственного спутника «Сич 2-30» в декабре этого года.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский рассказал в эфире Первого делового, сообщает Экономическая Правда.

Для запуска в декабре спутника дистанционного зондирования земли, о котором ранее говорил президент, ведутся технические переговоры со SpaceX совместимости «Сич 2-30 (2-1)» с ракетным носителем компании. По словам вице-премьера, вскоре станет ясно, возможно ли это осуществить.

Уруский отметил, что сейчас спутник почти готов: «Он требует конечного анализа и эксплуатационных проверок технической готовности к запуску».

Он добавил, что лично побывал в Днепре на «Южмаше», где проверил реальное положение космического аппарата.

— Последний раз мы запускали серьезный спутник дистанционного зондирования 10 лет назад. Поэтому действительно это становится важным событием для нас, — рассказал глава ведомства.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пригласил американского бизнесмена, основателя космической компании SpaceX Илона Маска посетить музей космонавтики имени Сергея Королева в Житомире.