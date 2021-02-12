Концерн «Укроборонпром» внесли в рейтинг оборонных компаний мира Defense Companies Index 2020. Он получил оценку E (низкая), в категории прозрачность – 15 баллов, а в категории политика управления отличился 30 баллами из 100 возможных.

Соответствующий рейтинг опубликован на сайте Transparency International Defense &Security.

Организация составляет подобные рейтинги каждый год на основе информации Антикоррупционного индекса оборонных компаний. В список попало больше 130 компаний из 38 стран мира.

Подробная оценка оборонных предприятий выставляется в разных категориях. Ключевых – две. Первая – политика управления, состоит из 37 пунктов оценки общедоступности информации о процедурах компании в снижении коррупционных рисков. Вторая – прозрачность, включает в себя 16 критериев, выставляющихся за предоставление данных, которые могли бы снизить вероятность коррупционных махинаций.

«Укроборонпром» самую высокую оценку получил по критериям управление и организационный контроль (А, 88/100) и международный контроль (С 58/100). Самые низкие оценки госконцерн получил в критериях: привлечение клиентов (F, 7/100), управление цепочкой поставок (F, 10/100), агенты, посредники, дочерние предприятия (F, 5/100), конкуренция (F, 0/100).

«Укроборонпром» импортирует продукцию из Чехии, США, Канады и Польши. А технику и товары собственного изготовления реализует в Тайланд, Китай и Индию.

Напомним, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформировании предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности. В случае его окончательного одобрения «Укроборонпром» станет акционерным обществом.