Соответствующее решение поддержали 227 народных депутатов. «За» проголосовали 202 народных депутата от «Слуги народа», 9 — от группы «Доверие», 12 — от фракции «Голос» и 4 внефракционных.

Как говорится в пояснительной записке, законопроект предусматривает реформирование «Укроборонпрома» в несколько этапов. Так, сначала планируют подготовить к реорганизации предприятия, входящие в состав концерна. Затем — превратить концерн в акционерное общество. А после этого — создать отраслевые бизнес-объединения тоже в форме акционерных обществ.

По словам депутата от «Слуги народа» и председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александра Завитневича, в случае одобрения закон позволит оставить только те мощности оборонных предприятий, которые действительно используют, а остальные продать и пустить полученные деньги в экономику.

Как рассказал глава «Укроборонпрома» Юрий Гусев агентству «Интерфакс-Украина», законопроект также предусматривает трансформацию концерна в два холдинга. По его словам, будет создан холдинг с рабочим названием «Оборонные системы Украины», а также аэрокосмический холдинг, который будет заниматься авиацией и космосом.

Гусев добавил, что в «Укроборонпроме» пока существует 137 предприятий, 21 из которых находится на временно оккупированной территории, и концерн их не контролирует.