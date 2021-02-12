Морские порты Украины в январе 2020 году сократили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5% — до 10,052 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).

Перевалка экспортных грузов сократилась на 23,4% — до 7,814 миллионов тонн, импортных — на 29,4%, до 1,567 миллионов тонн, транзитных — на 36,2%, до 615,83 тысяч тонн, каботажных — на 40,3%, до 65,05 тысяч тонн, пишут Порты Украины.

Перевалка наливных грузов увеличилась на 20,4% — до 963,6 тысяч тонн. В частности, снизилась переработка:

растительного масла — на 4,4%, до 474,6 тысяч тонн;

химических грузов — на 8,6%, до 243,5 тысяч тонн.

В то же время увеличилась переработка нефтепродуктов — в 2,2 раза, до 158 тысяч тонн.

Перевалка нефти составила 175,9 тысяч тонн.

Переработка других наливных грузов выросла на 4,4% — до 11,5 тысяч тонн.

Перевалка сыпучих грузов сократилась на 32,4% — до 6,539 миллионов тонн. В частности, снизилась переработка:

хлебных грузов — на 43,7%, до 2,664 миллионов тонн,

в том числе зерна — на 43,5%, до 2,629 миллионов тонн;

зерна — на 43,5%, до 2,629 миллионов тонн; руды — на 7%, до 2,861 миллионов тонн;

угля — в 5 раз, до 152,7 тысяч тонн;

химических грузов и минудобрений — на 0,8%, до 132,1 тысяч тонн.

При этом увеличилась перевалка строительных грузов — на 4,8%, до 153,64 миллионов тонн.

Переработка кокса составила 9,3 тысяч тонн.

Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 30,4% — до 566,1 тысяч тонн.

Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 15,4% — до 2,549 миллионов тонн. В частности, сократилась переработка:

черных металлов — на 11,6%, до 1,367 миллионов тонн,

в том числе металлопроката — на 7,3%, до 827,8 тысяч тонн,

металлопроката — на 7,3%, до 827,8 тысяч тонн, чугуна — на 27,3%, до 222,7 тысяч тонн,

металлолома — на в 2,8 раза, до 3,1 тысяч тонн,

других грузов черных металлов — на 7,5%, до 313,7 тысяч тонн;

химических грузов и минудобрений — на 18,9%, до 41,3 тысяч тонн;

скоропортящихся продовольственных грузов — в 2,6 раза, до 6,9 тысяч тонн;

автотехники и сельхозтехники — на 46,6%, до 4,4 тысяч тонн.

Перевалка бумаги составила 1,4 тысяч тонн, промтоваров в ящиках и кипах — 0,1 тысяч тонн.

Контейнерооброт сократился на 15,7% — до 75 672 TEU. Перевалка контейнеров в весовом выражении снизилась на 25,4% — до 832 тысяч тонн.

Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 52,2% — до 216,7 тысяч тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей выросло на 49% — до 7 206.

Переработка других тарно-штучных грузов увеличилась на 2,3% — до 81,6 тысяч тонн.