Морские порты Украины в январе 2020 году сократили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5% — до 10,052 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
Перевалка экспортных грузов сократилась на 23,4% — до 7,814 миллионов тонн, импортных — на 29,4%, до 1,567 миллионов тонн, транзитных — на 36,2%, до 615,83 тысяч тонн, каботажных — на 40,3%, до 65,05 тысяч тонн, пишут Порты Украины.
Перевалка наливных грузов увеличилась на 20,4% — до 963,6 тысяч тонн. В частности, снизилась переработка:
Перевалка нефти составила 175,9 тысяч тонн.
Переработка других наливных грузов выросла на 4,4% — до 11,5 тысяч тонн.
Перевалка сыпучих грузов сократилась на 32,4% — до 6,539 миллионов тонн. В частности, снизилась переработка:
При этом увеличилась перевалка строительных грузов — на 4,8%, до 153,64 миллионов тонн.
Переработка кокса составила 9,3 тысяч тонн.
Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 30,4% — до 566,1 тысяч тонн.
Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 15,4% — до 2,549 миллионов тонн. В частности, сократилась переработка:
Перевалка бумаги составила 1,4 тысяч тонн, промтоваров в ящиках и кипах — 0,1 тысяч тонн.
Контейнерооброт сократился на 15,7% — до 75 672 TEU. Перевалка контейнеров в весовом выражении снизилась на 25,4% — до 832 тысяч тонн.
Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 52,2% — до 216,7 тысяч тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей выросло на 49% — до 7 206.
Переработка других тарно-штучных грузов увеличилась на 2,3% — до 81,6 тысяч тонн.
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Морские порты Украины в январе 2020 году сократили грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 25,5% — до 10,052 миллионов тонн. Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ).
Перевалка экспортных грузов сократилась на 23,4% — до 7,814 миллионов тонн, импортных — на 29,4%, до 1,567 миллионов тонн, транзитных — на 36,2%, до 615,83 тысяч тонн, каботажных — на 40,3%, до 65,05 тысяч тонн, пишут Порты Украины.
Перевалка наливных грузов увеличилась на 20,4% — до 963,6 тысяч тонн. В частности, снизилась переработка:
Перевалка нефти составила 175,9 тысяч тонн.
Переработка других наливных грузов выросла на 4,4% — до 11,5 тысяч тонн.
Перевалка сыпучих грузов сократилась на 32,4% — до 6,539 миллионов тонн. В частности, снизилась переработка:
При этом увеличилась перевалка строительных грузов — на 4,8%, до 153,64 миллионов тонн.
Переработка кокса составила 9,3 тысяч тонн.
Перевалка других сыпучих грузов сократилась на 30,4% — до 566,1 тысяч тонн.
Переработка тарно-штучных грузов снизилась на 15,4% — до 2,549 миллионов тонн. В частности, сократилась переработка:
Перевалка бумаги составила 1,4 тысяч тонн, промтоваров в ящиках и кипах — 0,1 тысяч тонн.
Контейнерооброт сократился на 15,7% — до 75 672 TEU. Перевалка контейнеров в весовом выражении снизилась на 25,4% — до 832 тысяч тонн.
Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 52,2% — до 216,7 тысяч тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей выросло на 49% — до 7 206.
Переработка других тарно-штучных грузов увеличилась на 2,3% — до 81,6 тысяч тонн.
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|
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