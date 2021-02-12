В Николаевском морском порту завершился капитальный ремонт причала №10 длиной 208 метров.

Об этом сообщила пресс-служба администрации порта.

«За время выполнения работ с марта 2019 года по декабрь 2020 года подрядная организация выполнила облицовку причала облицовочными плитами, устройство цементно-бетонного покрытия причала, устройство монолитного железобетонного ростверка, ремонт крановых и железнодорожных путей, усиление существующих анкерных тяжей и прочее», — говорится в сообщении.

По результатам проведенной работы ожидается безопасное использование причала в соответствии с паспортными характеристиками.

Причал №10 Николаевского порта построен в 1961 году, его конструкция состоит из железобетонного свайного ростверка. Глубина у причала — 10,5 метра.

Николаевский морской порт соединен с морем Бугско-Днепровско-лиманским каналом, проходящим по Днепро-Бугскому лиману и реке Южный Буг. Количество грузовых причалов — 21 (в том числе портопункт Очаков), длина грузового причального фронта — 3,823 километра.

Согласно реестру АМПУ, в порту работают портовые операторы ООО «Днепро-Бугский морской терминал», ООО «Стивидорная компания «Никмет-терминал», ПАО «ГПЗКУ «Николаевский портовый элеватор», ООО «Стивидорная инвестиционная компания», ООО «Новая европейская компания», ООО «Гринтур-ЭКС», ООО «Эвери», ООО «Миконт», ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Нибулон» и другие.

Ранее сообщалось, что морпорты потеряли более четверти грузооборота в январе.