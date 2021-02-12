Украина получит от Европейского инвестиционного банка 50 миллионов евро на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации.

Об этом сообщил в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

— Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», — написал он.

Также, по его словам, ЕИБ предоставит Украине 270 миллионов евро на модернизацию международного аэропорта «Борисполь» — средства направят на улучшение энергоэффективности, авиационной безопасности и операционной устойчивости аэропорта.

— Сотрудничество с ЕИБ позволит увеличить пассажиропоток до 56 миллионов в 2040 году, — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.