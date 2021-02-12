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На следующей неделе Австралия примет знаменательный закон, который заставит Alphabet Google и Facebook платить издателям и вещателям за контент, заявил в пятницу высокопоставленный правительственный чиновник.
Об этом сообщает Reuters.
Закон, который, по словам Google, будет «неработоспособным», сделает Австралию первой страной, которая потребует от Facebook и Google платить за новостной контент. «Законопроект теперь будет рассматриваться парламентом с 15 февраля 2021 года», - сказал казначей Джош Фриденберг в заявлении по электронной почте.
За законодательством внимательно следят во всем мире.
При поддержке обеих партий он может вступить в силу в этом месяце, несмотря на опасения Google, который утверждает, что закон вынудит его отказаться от функции поиска.
Microsoft Corp заявила, что ее поисковый продукт Bing сможет заполнить пробел в Австралии, если Google уйдет.
Гиганты поисковых систем и социальных сетей США потребовали от Австралии смягчить закон, а руководители обеих компаний ведут переговоры с премьер-министром Скоттом Моррисоном и Фриденбергом.
На прошлой неделе Google запустил платформу в Австралии, предлагающую новости, за которые он заплатил, и заключил собственные сделки с издателями, чтобы показать, что предлагаемый закон не нужен.
Google и группа лобби французских издателей также в январе договорились о системе авторских прав для технологической фирмы, которая будет платить издателям новостей за контент в Интернете, впервые в Европе.
Ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix.
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На следующей неделе Австралия примет знаменательный закон, который заставит Alphabet Google и Facebook платить издателям и вещателям за контент, заявил в пятницу высокопоставленный правительственный чиновник.
Об этом сообщает Reuters.
Закон, который, по словам Google, будет «неработоспособным», сделает Австралию первой страной, которая потребует от Facebook и Google платить за новостной контент. «Законопроект теперь будет рассматриваться парламентом с 15 февраля 2021 года», - сказал казначей Джош Фриденберг в заявлении по электронной почте.
За законодательством внимательно следят во всем мире.
При поддержке обеих партий он может вступить в силу в этом месяце, несмотря на опасения Google, который утверждает, что закон вынудит его отказаться от функции поиска.
Microsoft Corp заявила, что ее поисковый продукт Bing сможет заполнить пробел в Австралии, если Google уйдет.
Гиганты поисковых систем и социальных сетей США потребовали от Австралии смягчить закон, а руководители обеих компаний ведут переговоры с премьер-министром Скоттом Моррисоном и Фриденбергом.
На прошлой неделе Google запустил платформу в Австралии, предлагающую новости, за которые он заплатил, и заключил собственные сделки с издателями, чтобы показать, что предлагаемый закон не нужен.
Google и группа лобби французских издателей также в январе договорились о системе авторских прав для технологической фирмы, которая будет платить издателям новостей за контент в Интернете, впервые в Европе.
Ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий