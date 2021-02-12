На следующей неделе Австралия примет знаменательный закон, который заставит Alphabet Google и Facebook платить издателям и вещателям за контент, заявил в пятницу высокопоставленный правительственный чиновник.

Об этом сообщает Reuters.

Закон, который, по словам Google, будет «неработоспособным», сделает Австралию первой страной, которая потребует от Facebook и Google платить за новостной контент. «Законопроект теперь будет рассматриваться парламентом с 15 февраля 2021 года», - сказал казначей Джош Фриденберг в заявлении по электронной почте.

За законодательством внимательно следят во всем мире.

При поддержке обеих партий он может вступить в силу в этом месяце, несмотря на опасения Google, который утверждает, что закон вынудит его отказаться от функции поиска.

Microsoft Corp заявила, что ее поисковый продукт Bing сможет заполнить пробел в Австралии, если Google уйдет.

Гиганты поисковых систем и социальных сетей США потребовали от Австралии смягчить закон, а руководители обеих компаний ведут переговоры с премьер-министром Скоттом Моррисоном и Фриденбергом.

На прошлой неделе Google запустил платформу в Австралии, предлагающую новости, за которые он заплатил, и заключил собственные сделки с издателями, чтобы показать, что предлагаемый закон не нужен.

Google и группа лобби французских издателей также в январе договорились о системе авторских прав для технологической фирмы, которая будет платить издателям новостей за контент в Интернете, впервые в Европе.

Ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix.