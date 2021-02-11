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Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix.
В интервью «Громадському» он объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы «администрировать эту деятельность». Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность «сервисов электронной коммерции» платить НДС.
— Ситуация, которая есть — наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные, почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог, — подчеркнул Даниил Гетманцев.
Таким образом, речь идет не о введении нового налога, а о том, чтобы большие международные технокомпании платили уже существующий налог.
— Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно, — перечислил Даниил Гетманцев инструменты, при помощи которых техногиганты смогут платить налоги в Украине.
Ранее Даниил Гетманцев заявлял, что законопроект не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в электронной форме на территории Украины. Отмечается, что только от рекламных услуг онлайн, Украина может получить 3 миллиарда гривен в год.
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Председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, как Украина будет облагать налогом Google, Facebook и Netflix.
В интервью «Громадському» он объяснил, что НДС должны платить все, в том числе техногиганты, однако пока в законодательстве просто нет инструментов, чтобы «администрировать эту деятельность». Именно поэтому в новом законопроекте прописали обязанность «сервисов электронной коммерции» платить НДС.
— Ситуация, которая есть — наши рекламисты должны платить НДС, а большие гиганты транснациональные, почему-то от НДС фактически освобождены. Это неправильная ситуация, мы должны ее исправить. И, кстати, мы встречались с Facebook, с другими крупными компаниями, они не возражали, чтобы платить этот налог, — подчеркнул Даниил Гетманцев.
Таким образом, речь идет не о введении нового налога, а о том, чтобы большие международные технокомпании платили уже существующий налог.
— Удаленная регистрация в электронном кабинете, уплата в валюте, общение на английском языке с нашей налоговой службой. То есть все, чтобы им было удобно это делать и они делали удаленно, — перечислил Даниил Гетманцев инструменты, при помощи которых техногиганты смогут платить налоги в Украине.
Ранее Даниил Гетманцев заявлял, что законопроект не вводит новый налог, а предусматривает удобную форму уплаты налога на добавленную стоимость для цифровых гигантов и транснациональных корпораций, предоставляющих услуги в электронной форме на территории Украины. Отмечается, что только от рекламных услуг онлайн, Украина может получить 3 миллиарда гривен в год.