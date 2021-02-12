В Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».

Об этом сообщает Корреспондент.



С соответствующим обращением к Байдену обратились глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин.

Они обеспокоены сообщениями о возможной сделке для обхода ограничений.

— Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода - ред.). Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение Северного потока-2 не конструктивный путь для этого партнерства, — сказано в письме сенаторов.

Как подчеркнули Риш и Шахин, они ждут от администрации Байдена опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода, до 16 февраля.

Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.