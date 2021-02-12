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В Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».
Об этом сообщает Корреспондент.
С соответствующим обращением к Байдену обратились глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин.
Они обеспокоены сообщениями о возможной сделке для обхода ограничений.
— Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода - ред.). Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение Северного потока-2 не конструктивный путь для этого партнерства, — сказано в письме сенаторов.
Как подчеркнули Риш и Шахин, они ждут от администрации Байдена опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода, до 16 февраля.
Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
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В Сенате США призвали президента Джо Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».
Об этом сообщает Корреспондент.
С соответствующим обращением к Байдену обратились глава Комитета по международным отношениям Сената республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин.
Они обеспокоены сообщениями о возможной сделке для обхода ограничений.
— Пресса сообщает, что правительство Германии выдвинуло предложение, которое требует от США игнорирования санкций (против газопровода - ред.). Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса, но разрешение на завершение Северного потока-2 не конструктивный путь для этого партнерства, — сказано в письме сенаторов.
Как подчеркнули Риш и Шахин, они ждут от администрации Байдена опубликования утвержденного Конгрессом отчета о компаниях, участвующих в строительстве трубопровода, до 16 февраля.
Ранее сообщалось, что правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
|
Право на город: как жителям стать горожанамиНиколай Капацына
|
Аби не було «Николаевской народной республики», Євтушенко – хіба проблема лише у грубості? Зеленський – лютий націоналістСтанислав Мартиросов
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий