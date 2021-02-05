Правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.
Известно, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства «Северного потока-2». И на их настроение не повлияла смена президента в Соединенных Штатах Америки.
В то же время, вместо варианта остановки строительства обсуждается возможность снабжения трубопровода механизмом остановки его эксплуатации. Он может включаться в случае, если Россия заявит о планах сократить поставки через украинскую газотранспортную систему.
Ранее сообщалось, председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» в качестве альтернативы санкциям.
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Правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.
Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.
Известно, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства «Северного потока-2». И на их настроение не повлияла смена президента в Соединенных Штатах Америки.
В то же время, вместо варианта остановки строительства обсуждается возможность снабжения трубопровода механизмом остановки его эксплуатации. Он может включаться в случае, если Россия заявит о планах сократить поставки через украинскую газотранспортную систему.
Ранее сообщалось, председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» в качестве альтернативы санкциям.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа