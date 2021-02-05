Правительство Германии рассматривает возможность создания механизма приостановки работы газопровода «Северный поток-2». Это будет возможно в случае угроз России сократить поставки газа через Украину.

Об этом сообщает немецкое издание WirtschaftsWoche со ссылкой на источники.

Известно, что канцлер Ангела Меркель и министр иностранных дел Хайко Маас не рассматривают возможность выхода из строительства «Северного потока-2». И на их настроение не повлияла смена президента в Соединенных Штатах Америки.

В то же время, вместо варианта остановки строительства обсуждается возможность снабжения трубопровода механизмом остановки его эксплуатации. Он может включаться в случае, если Россия заявит о планах сократить поставки через украинскую газотранспортную систему.

Ранее сообщалось, председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» в качестве альтернативы санкциям.