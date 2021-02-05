Председатель комитета Бундестага по международным делам Норберт Реттген предложил ввести мораторий на строительство «Северного потока-2» в качестве альтернативы санкциям.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, сообщает Европейская правда.

— Возможно, решение могло бы быть следующим: ЕС, Россия, США согласовывают мораторий на строительство, но на этот раз не в качестве санкции, а как паузу для вступления в переговоры. Это позволит развеять главное беспокойство Запада, а именно: что этот трубопровод будет использоваться как геополитическая оружие против восточноевропейских государств. Это ключевой момент, — заявил Норберт Реттген.

По мнению политика, это может быть шаг, который развеет геополитические беспокойства, но также будет отвечать интересам России обеспечить надежную основу для поставок энергии. Ранее немецкие СМИ писали, что США впервые сигнализировали о готовности говорить о прекращении своих санкций в отношении спорного трубопровода.

Напомним, в Германии призвали правительство к объявлению моратория на строительство газопровода «Северный поток-2». Работы нужно остановить из-за ситуации в России.