К концу мая должен быть подготовлен фюзеляж АН-178 в рамках заказа для Воздушных сил ВСУ.

Об этом сообщает пресс-служба концерна «Укроборонпром».

На сегодняшний день подготавливаются стапеля для собирания фюзеляжа самолета, строятся его агрегаты, заканчивается изготовление крыла.

До 31 мая ГП «Антонов» обещает закончить фюзеляж первого из трех АН-178 по заказу ВСУ, а потом провести провести стыковку крылья, хвостового оперения и других элементов планера.

С целью обеспечения потребностей Вооруженных Сил Украины предприятие начало выполнять контракт на собственные средства, однако надеется на скорейшее финансирования от АО «Укрэксимбанк». Сумма контракта - почти 3 млрд гривен, срок выполнения работ - четыре года, его заключили в декабре 2020 года.

— В конце прошлого года в присутствии и при поддержке Президента Владимира Зеленского, впервые в истории Украины государство заказало у ГП «Антонов» военно-транспортные самолеты для нужд нашей армии. И это только первый шаг, направленный на возрождение авиационной отрасли Украины, - отметил генеральный директор «Укроборонпрома» Юрий Гусев.

Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.