Миллиардер и изобретатель Илон Маск поделился своими планами на создание нового электромобиля Tesla Roadster и уникального микроавтобуса на «случай апокалипсиса».

Об этом владелец Tesla и SpaceX рассказал в новом эпизоде подкаста Джо Рогана, вышедшему 11 февраля.

Илон Маск обмолвился о своих планах на создание «парящего» спорткара Tesla Roadster.

— Я хочу, чтобы он парил над землей, и я пытался придумать, как заставить эту штуку летать, ну, знаешь, не убивая людей. Может, он сможет парить на высоте метра над землей или около того. Если резко упадете, подвеска треснет, но вы останетесь живым, - описал суть задумки глава Space X.

Также глава Tesla в твиттере подтвердил, что производство нового Roadster стартует в 2022 году, он отмечал, что автомобиль будет «отчасти ракетой» и сможет «немного летать». Неизвестно, как американские регуляторные органы отнесутся к таким смелым идеям. Возможно, миллиардеру придется доказывать им, что автомобиль безопасен в применении, в ходе испытаний или краш-тестов.

В интервью Джо Рогану он упомянул о еще одной интересной идее – электрическом микроавтобусе Tesla, который будет оснащен оперативно раскрываемой солнечной крышей на «случай апокалипсиса».

— На фургоне огромная большая ровная площадка, имеется смысл расположить на ней генераторы, заряжаемые от солнца Я думаю, это было бы здорово. Как фургон, на котором даже в случае апокалисиса можно ездить, - подчеркнул Илон Маск.

Напомним, Кимбал Маск, младший брат Илона Маска и член совета директоров Tesla, продал акций производителя электромобилей на 25,6 миллионов долларов, согласно документации.