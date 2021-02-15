Компания Mercedes-Benz-США отзывает почти 1,3 миллиона автомобилей 2016-2021 годов выпуска из-за недостатка платформы экстренных вызовов eCall.

Об этом пишет Укринформ.

Сбои в программном обеспечении этих автомобилей могут не сообщить правильное местоположение автомобиля, если источник питания перестает функционировать во время аварии, что задерживает спасение в критический момент.

Проблема касается широкого круга моделей Mercedes, от автомобилей начального уровня, таких как A-Class, и к флагманов — как S-Class. Компания обнаружила ряд инцидентов, когда машины отправляли сообщение, где неправильно указано месторасположение.

Производитель автомобилей начнет официальный отзыв 6 апреля и планирует исправить проблему или через онлайн-обновление (по подписке на Mercedes Me), либо путем приглашения владельцев в автосалоны.

Издание отмечает важность онлайн-обновлений, так что некоторым владельцам Mercedes не придется выходить из дома, чтобы получить решение, а это значительно упрощает процесс ремонта автомобиля.

Напомним, с момента введения карантина в марте пять автопрокатных компаний покинули рынок из-за резкого сокращения количества иностранных туристов.