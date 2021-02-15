Миллиардер и филантроп Билл Гейтс планирует в течение пяти лет инвестировать два миллиарда долларов в стартапы, направленные на борьбу с глобальными изменениями климата.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Handelsblatt, передает hromadske.

Гейтс считает, что предотвратить климатическую катастрофу можно с помощью инноваций. Поэтому он призвал правительства стран увеличить расходы на климатические исследования минимум до 110 миллиардов долларов в год.

Также лидер Microsoft выразил мнение, что к 2050 году нужно уменьшить выбросы углекислого газа до нуля, чтобы избежать «экологических и экономических убытков». Но альтернативных источников энергии, таких как солнце и ветер, недостаточно, чтобы удовлетворить потребности человечества, поэтому не стоит отказываться от атомной энергии.

По словам миллиардера, солнечная и ветроэнергия уменьшают выбросы примерно на 30%. Вместо этого нужно найти способы, как избежать выбросов от других отраслей — при производстве цемента, удобрений, работы транспорта. Билл Гейтс говорит, что пока у нас нет способов, как сделать многие отрасли экологичнее.

Несмотря на свои заявления о необходимости остановить изменения климата и уменьшить выбросы парниковых газов, Гейтс продолжает пользоваться частными самолетами. Он сказал журналистам, что отказ от полетов, а также уменьшение использования электроэнергии не повлияют на климатическую проблему, и заверил, что его самолеты работают на биотопливе, и он тратит на него семь миллионов долларов ежегодно.

Напомним, ранее основатель компании Microsoft заявил, что для человечества существуют две опасности, которые могут быть хуже, чем пандемия коронавируса. Первая из них — изменение климата, вторая — биотерроризм.