Основатель компании Microsoft Билл Гейтс считает, что для человечества существуют две опасности, которые могут быть хуже, чем пандемия коронавируса.

Об этом сообщает Daily Star.

Первая из них, по его мнению, это изменение климата. Ежегодно это становиться причиной гибели даже большего количества людей, чем во время пандемии, утверждает Гейтс. Вторая опасность — биотерроризм.

— Кто-то, кто хочет причинить вред, может спроектировать определенный вирус, и количество жертв в результате этого может быть больше, чем в результате природных эпидемий, как та, что продолжается сейчас, — отметил Билл Гейтс.

Билл Гейтс считает, что люди не могут остановить будущие пандемии, хотя он добавил, что «мы могли бы повысить свою готовность, чтобы мы никогда не имели смертности как ту, что имеем сегодня».

Ранее основатель Microsoft Билл Гейтс предложил план по противодействию новым пандемиям, который заключается в создании глобальной системы обнаружения опасных инфекций и подготовке многотысячного резерва медиков, готовых к борьбе на передовой.