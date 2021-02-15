Компания Nissan официально опровергла слухи о переговорах с корпорацией Apple по созданию беспилотного автомобиля.

Заявление автопроизводителя опубликовало Reuters.

Представители Nissan утверждают, что всегда открыты для интересных предложений по взаимовыгодному сотрудничеству, однако с Apple переговоров в данный момент не ведут.

«Мы не ведем переговоров с Apple. В то же время компания Nissan всегда открыта для сотрудничества и партнерства для ускорения трансформации отрасли», - говорится в заявлении.

Financial Times недавно выпускала инсайд,что переговоры Apple и Nissan провалились на первом этапе из-за того, что Apple выдвинула невыполнимое требование – выпускать машину только под брендом Apple.

— У нас есть свой рейтинг удовлетворенности среди покупателей автомобилей. Мы ни в коем случае не собираемся менять модель производства автомобилей. То, как мы проектируем, разрабатываем и производим, будет в точности таким же, как у производителя автомобилей, как у Nissan, - заявил тогда Financial Times главный операционный директор Nissan Ашвари Гупта.

Напомним, автопроизводитель Hyundai отрицает сотрудничество с техкомпанией Apple по производству беспилотных электромобилей, после заявления компания потеряла суммарно 8,5 миллиарда долларов рыночной стоимости.