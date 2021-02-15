Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета собирается потратить 830 тысяч гривен на демонтаж незаконных МАФов.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили торги по демонтажу самовольно размещенных на территории города мелких объектов выносной торговли и рекламных конструкций с ожидаемой стоимостью работ в 829 тысяч 396 гривен.

Подрядчик должен будет производить монтаж и демонтаж защитного ограждения, демонтировать самовольно размещенные временных сооружений без применения электросварки краном на автомобильном ходу грузоподъемностью до 10 тонн, разрезания металлических конструкций, перевозку металлоконструкций и ряд других видов работ. Все работы должны быть выполнены до 31 декабря 2020 года.

На сегодняшний день идет процесс подачи заявок от будущих участников аукциона, который состоятся 17 февраля.

Напомним, в фервале 2020 года Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета потратил на демонтаж незаконных МАФов и билбордов около миллиона гривен.