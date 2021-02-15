Возчики твердых бытовых отходов обвинили коммунальное предприятие «Николаевкоммунтранс» в искусственном повышении цены на услуги вывоза мусора и недобросовестной конкуренции.

Об этом шла речь на заседании постоянной комиссии горсовета по вопросам ЖКХ в понедельник, 15 февраля, передает корреспондент НикВести.

К членам комиссии обратился представительной областной общественной организации «Работодатель жилищно-коммунального хозяйства». Он рассказал, что предприятия-возчики мусора обвиняют «Николаевкоммунтранс» в недобросовестной конкуренции при участии в открытых торгах по вывозу ТБО на разных объектах.

Он отметил, что до 2020 года существовало три вида объектов, на которые устанавливались разные цены на вывоз отходов, — жилой фонд, частные предприятия и бюджетные учреждения. После Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, пересмотрела систему и приняла решение сделать цены для всех видов объектов одинаковыми.

Также, по его словам, в начале 2020 года «Николаевкоммунтранс» инициировал повышение тарифов на вывоз ТБО в Николаеве. Представители предприятия и заместитель мэра Юрий Степанец аргументировали такую необходимость тем, что текущие на то время тарифы не покрывали расходы, а такая ситуация могла привести к накоплению долгов. 18 февраля исполком городского совета решением №155 утвердил новые тарифы для коммунального предприятия в 123,40 гривны вместо 82,40, что на 41,5% выше.

Как рассказали в общественной организации, суть проблемы заключается в том, что коммунальное предприятие, которое добивалось повышения тарифов, при участии в торгах на вывоз ТБО теперь ставит цены ниже утвержденной, что позволяет ему выигрывать тендеры.

Например, на вывоз мусора из университета имени адмирала Макарова КП установило тариф в 109 гривен, аграрного университета — 115, областной детской больницы — 80, горбольницы № 3 — 79, областной офтальмологической больницы — 73 гривны.

При этом для жилого фонда тарифы разнятся. Например, в Большой Коренихе вывозят мусор по цене 72 гривны за куб, а в Малой — по 123,4 гривны.

Также вдоль набережной на Намыве утвержден тариф в размере 72 гривен, а для домов на соседних улицах — 123,4.

— Если коммунальное предприятие нуждалось в повышении тарифов, о чем слезно просили руководство голова, исполком, городского голову убедили. На каком основании руководство коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» с такой легкостью самостоятельно понижает утвержденную цену. А если цена соответствует затратам, то тогда непонятно, почему при требовании единой цены НКРЭКУ, по сути на одинаковых объектах вывозится ТБО по разным ценам. Может быть, руководство коммунального предприятия «Николаевкоммунтранс» искусственно завысило цену, и цена 123 не соответствует затратам предприятия? Тогда, на наш взгляд, нужно пересмотреть цену и произвести перерасчет нашим горожанам, — сказал представитель возчиков.

Депутат Максим Невенчанный высказал предположение, что таким образом в феврале 2020 года коммунальное предприятие искусственно установило планку на рынке услуг, а теперь, предлагая цены, ниже утвержденных, «срезает» конкурентов.

Владислав Чайка отметил, что в любом случае, «Николаевкоммунтранс» не имеет законных оснований предлагать цены, ниже утвержденных.

В итоге депутаты единогласно приняли решение пригласить представителей КП на следующее заседание комиссии, а также разработать проект решения с последующим вынесением на сессию о создании рабочей группы, которая проверит хоздеятельность предприятия и обоснованность тарифов.

Напомним, что директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства горсовета Сергей Коренев перед принятием новых тарифов рассказывал, что в Николаеве тариф на вывоз мусора вырастет на 30-50% из-за подорожания захоронения ТБО.

В апреле прошлого года тогдашний директор КП «Николаевкоммунтранс» Андрей Цизин заявлял, что тариф на вывоз мусора прийдется увеличить из-за планов мэрии приобрести в лизинг новые мусоровозы для предприятия.