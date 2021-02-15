Администрация Заводского района Николаева собирается потратить 1,3 миллиона гривен на уборку опавшей листвы.

Об этом свидетельствуют данные системы электронных закупок ProZorro.

Согласно данным ресурса, чиновники объявили тендер по вывозу опавших листьев, на городской полигон отходов с ожидаемой стоимостью работ в 1 миллион 300 тысяч гривен.

В соответствии с условиями договора подрядчик должен будет убрать 16 тысяч 250 метров кубических опавшей листвы на городской полигон отходов с 22 февраля по 31 декабря 2020 года.

Участниками открытого аукциона в данном тендере стали: компания «Карс Клининг», которая запросила за выполнение работ 981 тысячу 500 гривен, и предприниматель Иван Негура, который согласился выполнять запланированные работы за 985 тысяч 500 гривен. В итоге победу одержала компания «Карс Клининг», так как сделала более выгодное предложение. На данный момент чиновники изучают тендерную документацию участника и могут заключить с ней договор.

Напомним, Администрация Заводского района Николаева потратила за 2 месяца 833 тысячи гривен на утилизацию опавшей листвы и уборку стихийных свалок.