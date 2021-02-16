Стоимость криптовалюты Bitcoin утром 16 февраля выросла до отметки 49 950 долларов США.

Об этом сообщает Укринформ.

По данным торгов, по состоянию на около 8 часов по Киеву цена биткоина находилась на уровне 49 950 долларов.

Однако уже через несколько часов себестоимость самой криптовалюты снизилась до 49 280 долларов США.

Bitcoin — самая популярная криптовалюта в мире, которая представляет самую большую долю всего рынка криптовалюты. Это первая криптовалюта, представленная публично, она имеет самую развитую инфраструктуру. Считается, что именно Bitcoin является законодателем тенденций в мире криптовалюты.